Arsenal - Tottenham, un derby tra deluse (Di lunedì 27 settembre 2021) Qualcuno potrà definirlo un derby tra deluse o del riscatto. Fatto sta che Arsenal (6 punti in 5 partite) e Tottenham (9 punti ma reduce da due ko di fila) daranno vita a un confronto acceso, non ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) Qualcuno potrà definirlo untrao del riscatto. Fatto sta che(6 punti in 5 partite) e(9 punti ma reduce da due ko di fila) daranno vita a un confronto acceso, non ...

Advertising

sportli26181512 : #Arsenal-#Tottenham, un #derby tra deluse: Le due londinesi finora hanno sempre collezionato il No Goal in Premier… - MattFCGB : RT @juvinsight: #Tottenham e #Arsenal sulle tracce di Anthony #Martial, in uscita dal #ManchesterUnited. Le due squadre di Londra vorrebber… - juvinsight : #Tottenham e #Arsenal sulle tracce di Anthony #Martial, in uscita dal #ManchesterUnited. Le due squadre di Londra v… - ansacalciosport : Derby Londra all'Arsenal, per Tottenham è crisi. Finisce 3-1 per i Gunners, tra gli Spurs ancora a secco Kane |… - andreafabris96 : Nel #NorthLondonDerby, l' ??? #Arsenal schianta 3-1 il ??? #Tottenham. A segno Emile #SmithRowe ??????????????, Pierre-Emeri… -