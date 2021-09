Tabellone Wta 500 Ostrava 2021: Swiatek guida il seeding (Di domenica 26 settembre 2021) Il Tabellone del torneo Wta 500 di Ostrava 2021, l’appuntamento sul cemento della Repubblica Ceca dal 20 al 26 settembre. Sale l’attesa per una manifestazione ricca di nomi altisonanti del circuito femminile: a guidare il seeding è la formidabile polacca Iga Swiatek, non ci sono invece italiane nel main draw. Di seguito il Tabellone costantemente aggiornato con tutti i vari turni del torneo ceco. FINALE Kontaveit b. (4) Sakkari 6-2 7-5 SEMIFINALI (4) Sakkari b. (1) Swiatek 6-4 7-5 Kontaveit b. (2) Kvitova 6-0 6-4 QUARTI DI FINALE (1) Swiatek b. (7) Rybakina 7-6(5) 6-2 (4) Sakkari b. Martincova 7-5 6-3 Kontaveit b. (3) Bencic 6-4 6-3 (2) Kvitova b. Teichmann 6-4 6-4 SECONDO TURNO (1) Swiatek b. Putintseva 6-4 6-4 (7) ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ildel torneo Wta 500 di, l’appuntamento sul cemento della Repubblica Ceca dal 20 al 26 settembre. Sale l’attesa per una manifestazione ricca di nomi altisonanti del circuito femminile: are ilè la formidabile polacca Iga, non ci sono invece italiane nel main draw. Di seguito ilcostantemente aggiornato con tutti i vari turni del torneo ceco. FINALE Kontaveit b. (4) Sakkari 6-2 7-5 SEMIFINALI (4) Sakkari b. (1)6-4 7-5 Kontaveit b. (2) Kvitova 6-0 6-4 QUARTI DI FINALE (1)b. (7) Rybakina 7-6(5) 6-2 (4) Sakkari b. Martincova 7-5 6-3 Kontaveit b. (3) Bencic 6-4 6-3 (2) Kvitova b. Teichmann 6-4 6-4 SECONDO TURNO (1)b. Putintseva 6-4 6-4 (7) ...

