Soonwoo Kwon | festa doppia | primo titolo e best ranking

im_jordanv : PRIMO TITOLO IN CARRIERA PER IL COREANO! ???? Soonwoo Kwon è campione del 250 di Astana. Una settimana costante del… - livetennisit : ATP 250 Nur Sultan: Fa festa Soonwoo Kwon. Primo titolo in carriera per il coreano (con il video della Finale) - OA_Sport : ATP Nur-Sultan, Soonwoo Kwon è il nuovo campione -

A Nur - Sultan, nella seconda finale stagionale fra due giocatori mai arrivati così avanti nel circuito ATP, fa festa il coreano. Il 23enne di Sangiu ha sconfitto 7 - 6(6) 6 - 3 l'australiano James Duckworth. Diventa così il nono giocatore a conquistare il primo titolo nel circuito maggiore nel 2021 dopo Daniel ...Primo titolo in carriera per, che si aggiudica l' Atp 250 di Nur - Sultan 2021 battendo in finale James Duckworth . 7 - 6(6) 6 - 3 il punteggio del match, la cui posta in palio era estremamente alta per tutti e due. ...Home; Tennis News; Atp Tennis; Il ballo dei debuttanti a Nur-Sultan è stato vinto da uno straordinario Soonwoo Kwon. Il 23enne di Sangiu ha conquistato il suo primo titolo ATP ba ...Primo titolo in carriera per Soonwoo Kwon, che si aggiudica l'Atp 250 di Nur-Sultan 2021 battendo in finale James Duckworth per 7-6(6) 6-3.