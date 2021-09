Sampdoria | ecco quando torneranno in campo Verre e Gabbiadini

(Di domenica 26 settembre 2021) D’Aversa fa il punto sull’attaccante e il centrocampista blucerchiato e fissa il rientro in gruppo: tutti i dettagli Non solo slitta il rientro indi Manolo, che Roberto D’Aversa sperava di avere a disposizione già per la partita contro l’Udinese. Anche Valeriosembra destinato allo stesso iter di recupero. Il trequartista dellaha accusato un problema muscolare più grave di quello che appariva all’inizio e non ce la farà per il match casalingo contro i bianconeri. Il suo rientro in gruppo è fissato per la prossima settimana e dovrebbe poter scendere incontro il Cagliari dopo la sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

occhio_notizie : Bianconeri alla ricerca della seconda vittoria di fila contro la Sampdoria. Ecco probabili formazioni e dove vederl… - ilveggente_it : ?? #SerieA. #Juventus Vs #Sampdoria è una partita della sesta giornata di Serie A che si giocherà domani alle 12:30… - sportli26181512 : Juve, i convocati di Allegri: c'è Chiellini, assente Rabiot: Ecco le convocazioni dei bianconeri per la sfida di ca… - pennadireve : RT @Blucerchiando: La Sampdoria di D’Aversa vuole mettere subito da parte la sconfitta contro il Napoli. Nel lunch match di domenica c’è la… - Blucerchiando : La Sampdoria di D’Aversa vuole mettere subito da parte la sconfitta contro il Napoli. Nel lunch match di domenica c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria ecco

... battendo lain casa per poi pareggiare contro il Verona in casa e non subendo gol in ... Fabbri,le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 ...Regna l'incertezza e allorache il segno 1 è quotato a 2,65 mentre in caso di segno 2 si ... PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS/ Diretta tv, Dybala e Morata in coppia? Dal centrocampo in su ...Il Napoli sta vivendo un bel periodo. Lo stesso Luciano Spalletti, in conferenza stampa, è apparso molto sereno e rilassato.Ecco la probabile formazione di Roberto D'Aversa per Juventus-Sampdoria, il tecnico blucerchiata vuole risposte dai suoi ...