Osimhen non si ferma più: la zampata in Napoli-Cagliari [VIDEO] (Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli è l'unica squadra a punteggio pieno nel campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti non può nascondersi, è una delle principali candidate alla vittoria dello scudetto. Gli azzurri sono in campo contro il Cagliari, con l'obiettivo di conquistare la sesta vittoria consecutiva. E' un momento magico per l'attaccante Osimhen, l'ex Lilla ha sbloccato il match dopo 11 minuti, assist perfetto del centrocampista Zielinski. Il Napoli ha messo a segno un grandissimo colpo di mercato, è arrivato il momento della definitiva consacrazione per Osimhen. It's Osimhen szn! ? 6 goals already… all of them coming in his past 4 matches for Napoli.#NapoliCagliari pic.twitter.com/1pzeozYTm1 — Sacha Pisani (@Sachk0) September 26, ...

