Luis Alberto: "Dobbiamo vincere a tutti i costi, per noi e per tutto il popolo laziale"

Luis Alberto, centrocampista della Lazio. ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby contro la Roma: "E' una partita che Dobbiamo vincere a tutti i costi non solo per noi ma per tutto il popolo laziale. Dobbiamo giocare il nostro calcio e fare le cose che sappiamo". Con chi ti trovi meglio? Pedro e Felipe Anderson?"E' uguale. Sono due giocatori diversi, Pedro nell'uno contro uno è devastante. L'importante che la squadra giochi seguendo le indicazioni del mister".

