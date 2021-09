LIVE - Napoli 2-0 Cagliari 11' Osimhen | 57' Insigne | Godin stende Osimhen e Insigne trasforma il rigore del 2-0!

(Di domenica 26 settembre 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale del match di Serie A tra. Gli azzurri vogliono riprendersi la vetta della classifica e restare a punteggio pieno, mentre i sardi allenati dal grande ex Mazzarri cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta con l'Empoli. FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski,. All. Spalletti.(3-5-2) Cragno; Caceres,, Walukiewicz; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro. All. Mazzarri. GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliCagliari 2-0, #Insigne su rigore raddoppia! - calciomercatoit : ?? #SerieA Rigore per il #Napoli! Che azione di #Osimhen steso da #Godin in area #NapoliCagliari 1-0 LIVE - NapoliCalciogol : LIVE TMW – Napoli, Spalletti: 'Col Cagliari servirà il massimo. Scudetto? Ci sono 7 squadre' - zazoomblog : Napoli Cagliari 1-0 LIVE: comincia il secondo tempo! - #Napoli #Cagliari #LIVE: #comincia - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliCagliari 1-0, inizia la ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

Mou: "Var e arbitro non all'altezza", e salta la conferenza stampa Sarri: "Che soddisfazione!" Alle 20.45 ci sarà, come detto,- Cagliari , mentre la sesta giornata si chiuderà lunedì sera con ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Maradona' tra ildi Spalletti e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale- Cagliari © Getty ImagesIlospita il Cagliari nel posticipo domenicale della sesta giornata del campionato di Serie A. Per i partenopei di Spalletti è l'occasione di trovare altri tre punti e restare in testa alla ...57' - INSIGNE!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rigore perfetto del capitano, botta secca e Cragno battuto! 56' - RIGORE PER IL NAPOLI! Osimhen è incontenibile, Godin prova a fermarlo in tut ...57' GOOOL NAPOLI! Dal dischetto Insigne non sbaglia ed insacca! 55' Rigore per il Napoli: Osimhen scatenato e Godin lo atterra. 53' Azione devastante di ...