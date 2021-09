Live Lazio-Roma 2-1 | Milinkovic e Pedro | poi accorcia Ibañez

(Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto per il derby della Capitale tra: tanti scontri nello scontro, ma sicuramente quello sotto gli occhi di tutti è quello tra i due allenatori ex campioni d'Italia...

SkySport : #LazioRoma, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE #SkySport #Lazio #Roma - siamo_la_Roma: ?? GOL DELLA ROMA! #Ibanez accorcia al 41': siamo ancora vivi #SerieA #LazioRoma 2-1 #ASRoma - corgiallorosso: LIVE Lazio-Roma 2-1 (10' Milinkovic, 19' Pedro, 41' Ibanez) – ACCORCIA ROGER DI TESTA - fcin1908it: LIVE Serie A, Lazio-Roma 2-1: accorciano i giallorossi, Ibanez di testa

Contropiede perfetto con Immobile che pesca proprio l'ex Pedro che di prima trova l'angolino e fa 2 - 0 10': GOL DELLA!: Immobile esce dall'area per prendere il pallone, lo appoggia a Felipe ...In uscita male Rui Patricio, che si prende anche un giallo per aver colpito il giocatore della, rimasto a terra qualche secondo prima di riprendersi dalla botta. 1' - Fischio d'inizio di Marco ...Con Pellegrini squalificato spazio a El Shaarawy dal primo minuto. Titolare anche l'ex della partita Pedro, lo scorso anno in gol con la maglia giallorossa.Con Pellegrini squalificato spazio a El Shaarawy dal primo minuto. Titolare anche l'ex della partita Pedro, lo scorso anno in gol con la maglia giallorossa.