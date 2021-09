Lazio, Sarri euforico dopo il derby: il tecnico festeggia con l’aquila Olimpia (Di domenica 26 settembre 2021) La Lazio porta a casa il derby contro la Roma con i denti, Maurizio Sarri non si tiene e va sotto la Nord a esultare Il derby è della Lazio! I gol di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson stendono la Roma, che aveva tentato la rimonta con Ibanez e Veretout. I biancocelesti gioiscono dopo una serie di prestazioni non all’altezza, la risposta migliore nel giorno più giusto. Al fischio finale, Maurizio Sarri è corso sotto la Curva Nord a esultare, poi lo scatto fotografico con l’aquila Olimpia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Laporta a casa ilcontro la Roma con i denti, Maurizionon si tiene e va sotto la Nord a esultare Ilè della! I gol di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson stendono la Roma, che aveva tentato la rimonta con Ibanez e Veretout. I biancocelesti gioisconouna serie di prestazioni non all’altezza, la risposta migliore nel giorno più giusto. Al fischio finale, Maurizioè corso sotto la Curva Nord a esultare, poi lo scatto fotografico con. L'articolo proviene da Calcio News 24.

