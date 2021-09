Laver Cup 2021, Medvedev supera in due set Shapovalov: Europa sull’11-1 (Di domenica 26 settembre 2021) La Laver Cup 2021 guarda sempre con più insistenza al vecchio continente. Dopo le prime due giornate l’Europa si trova sull’11-1 e nella notte italiana Daniil Medvedev si è imposto senza problemi sul canadese Denis Shapovalov per 6-4 6-0. Il neo campione degli Us Open conferma uno stato di forma eccezionale, e dal break sul 4-4, non sbaglia praticamente più nulla, chiudendo il primo set sul 6-4. Da qui in avanti diventa un monologo l’incontro e il canadese si scioglie come neve al sole, facendo crollare una volta per tutte la resistenza della squadra che rappresenta: 6-0 il secondo set senza appello, match durato poco più di un’ora di gioco ed è clamoroso il punteggio con cui il Team Europa si avvantaggia nei confronti del Resto del Mondo: 9-1 pesantissimo che diventa ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) LaCupguarda sempre con più insistenza al vecchio continente. Dopo le prime due giornate l’si trova-1 e nella notte italiana Daniilsi è imposto senza problemi sul canadese Denisper 6-4 6-0. Il neo campione degli Us Open conferma uno stato di forma eccezionale, e dal break sul 4-4, non sbaglia praticamente più nulla, chiudendo il primo set sul 6-4. Da qui in avanti diventa un monologo l’incontro e il canadese si scioglie come neve al sole, facendo crollare una volta per tutte la resistenza della squadra che rappresenta: 6-0 il secondo set senza appello, match durato poco più di un’ora di gioco ed è clamoroso il punteggio con cui il Teamsi avvantaggia nei confronti del Resto del Mondo: 9-1 pesantissimo che diventa ...

