Juve-Sampdoria 3-2 | Allegri risale in classifica

(Di domenica 26 settembre 2021) Lantus vince soffrendo la sua seconda partita di fila battendo allo Stadium la. Dybala segna il primo gol al 10 minuto. Bonucci raddoppia su rigole al 43esimo minuto. Accorcia lacon il gol di Yoshida. Riprende le distanze la Vecchia signora con un gol di Locatelli. Candreva accorcia nuovamente le distanze segnando un gol all’83esimo minuto. Nota negativa per lantus l’uscita di Paulo Dybala in lacrime per un infortunio muscolare. L'articolo proviene da Italia Sera.

: Audero 5.5, Bereszynski 5, Yoshida 6.5, Colley 5, Murru 5 (14' st Augello 6), Depaoli 5 (14' st Damsgaard 5), Thorsby (42' st Askildsen ng), Ekdal 5.5 (14' st Silva 6), Candreva 6.5, ...La Juventus batte la3 - 2 nell'anticipo delle 12.30 della sesta giornata di serie A, conquistando la seconda vittoria consecutiva. In gol per i bianconeri già al 10' Paulo Dybala, che poco dopo però è stato ...Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado ... Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Pellegrini, Rugani. All. Allegri. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru (14' st Augello); ...Manuel Locatelli è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta dalla Juventus in casa per 3-2 contro la Sampdoria, nella quale Loca ha segnato il gol del momentaneo 3-1 ...