Global Citizen, la spettacolare esibizione dei Maneskin (Di domenica 26 settembre 2021) Al concerto di Parigi per salvare il pianeta e per sconfiggere la povertà ha partecipato anche la band italiana Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) Al concerto di Parigi per salvare il pianeta e per sconfiggere la povertà ha partecipato anche la band italiana

Advertising

Agenzia_Ansa : Via al Global Citizen. Lo hanno ribattezzato il concerto più grande del mondo: 24 ore di musica rock, pop, rap, sou… - eziomauro : Global Citizen Live, nel nuovo Live Aid gli artisti chiedono ai governi di salvare il pianeta - Tg3web : Ventiquattro ore di concerti per un miliardo di spettatori, dei quali 100 mila in presenza, nelle grandi metropoli… - rayofswift : RT @yoonjland: Chris Martin al global citizen durante la parte di Seokjin ha gridato worldwide Handsome, abbiamo capito che il suo bias è s… - LoveTaesSmile : RT @yoonjland: Chris Martin al global citizen durante la parte di Seokjin ha gridato worldwide Handsome, abbiamo capito che il suo bias è s… -