Federico Aldrovandi morto a 18 anni | il padre a iNews24 | “Al processo è stata ricostruita una verità parziale”

(Di domenica 26 settembre 2021) “Quella che èdurante ilè una”, dice Linodisedicifa a diciotto, all’alba del 25 settembre, durante un controllo di polizia a Ferrara. Per la vicenda, quattro agenti sono stati condannati in via definitiva, ma la sofferenza di Lino e Patrizia, madre L'articolo proviene da Inews.it.

Il 25 settembre del 2005 moriva, il 18enne di Ferrara brutalmente ucciso durante un controllo di polizia . Un delitto che ha impegnato i genitori del giovane di Ferrara in una dura battaglia legale, conclusasi ...Tra i tanti messaggi che ho letto in questi giorni nelle pagine Facebook della Curva Ovest c'è una riflessione che voglio fare mia: la vicenda diè un patrimonio per la nostra ...Ai microfoni di iNews24, Lino Aldrovandi spiega perché secondo lui, al processo per la morte di suo figlio, non è stata ricostruita una verità completa.Ieri la cerimonia con il messaggio del sindaco. Il padre Lino: «Fu massacrato. Perché? Forse chi lo uccise e altri lo sanno» ...