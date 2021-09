Covid Campania: tasso in calo, più ricoveri nelle intensive (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cala l’indice di contagio, in aumento i ricoveri in terapia intensiva. Sono i dati che balzano agli occhi dalla lettura del bollettino dell’unità di crisi della Campania sul Covid. Oggi i positivi sono 282 su 18.048 tamponi effettuati: tasso all’1,56% rispetto all’1.86 di ieri. Sono 18 le persone in terapia intensiva, rispetto ai 15 di ieri, mentre quelle nei reparti di degenza ordinaria 259 contro i 266 di ieri. Altre due le vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cala l’indice di contagio, in aumento iin terapia intensiva. Sono i dati che balzano agli occhi dalla lettura del bollettino dell’unità di crisi dellasul. Oggi i positivi sono 282 su 18.048 tamponi effettuati:all’1,56% rispetto all’1.86 di ieri. Sono 18 le persone in terapia intensiva, rispetto ai 15 di ieri, mentre quelle nei reparti di degenza ordinaria 259 contro i 266 di ieri. Altre due le vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

