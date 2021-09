Advertising

fisco24_info : Almeno 4 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele: In scontri armati in Cisgiordania durante arresti di una cell… - mirko60036887 : RT @I_fatti2: L'IDF è entrato l'ultima notte a fermare terroristi vicino a Jenin e Ramallah. Ci sono stati scontri tra soldati e terrorist… - MediasetTgcom24 : Cisgiordania, almeno 4 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele #Cisgiordania - rickysamp69 : RT @I_fatti2: L'IDF è entrato l'ultima notte a fermare terroristi vicino a Jenin e Ramallah. Ci sono stati scontri tra soldati e terrorist… - TV7Benevento : Mo: operazione forze israeliane in Cisgiordania, uccisi almeno 4 membri Hamas... -

Ultime Notizie dalla rete : Cisgiordania almeno

SardiniaPost

4 palestinesi sono rimasti uccisi in una serie di scontri a fuoco con le forze di sicurezza ... nel corso di arresti di elementi di una cellula di Hamas in varie parti della. Gli ...Secondo quanto riferisce 'The Times of Israel', sarebbero stati uccisiquattro membri del ... Le operazioni sono state condotti in tutta la, principalmente dall'unità antiterrorismo ...Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi questa mattina in una serie di scontri a fuoco con forze di sicurezza israeliane nel corso di arresti di elementi di una cellula di Hamas in avrie parti della ...GERUSALEMME - Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi questa mattina in una serie di scontri a fuoco con forze di sicurezza israeliane nel corso di arresti di elementi di una cellula di Hamas in vari ...