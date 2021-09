Aronica | “Spalletti ha riportato entusiasmo in una piazza che sembrava distrutta”

Advertising

MondoNapoli : Aronica: 'Spalletti bravissimo a far tornare entusiasmo a Napoli' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Aronica: 'Spalletti è stato bravo a riportare entusiasmo dopo il pareggio contro il Verona, il Napoli può fare b… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Aronica: 'Spalletti è stato bravo a riportare entusiasmo dopo il pareggio contro il Verona, il Napoli può fare b… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Aronica: 'Spalletti è stato bravo a riportare entusiasmo dopo il pareggio contro il Verona, il Napoli può fare b… - napolimagazine : L'EX - Aronica: 'Spalletti è stato bravo a riportare entusiasmo dopo il pareggio contro il Verona, il Napoli può fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Aronica Spalletti

..., grande elemento del Napoli subito la sua promozione in Serie A nel 2007, ha parlato nell'edizione odierna del Mattino sul momento di forma dei partenopei e del lavoro di Luciano. ...Walterone che a Napoli difendeva cone Britos e scatenava all'attacco Cavani e Lavezzi, ... Il Napoli dovrà avere pazienza per snidare i sardi, ma la squadra disembra avere acquisito ...Aronica evidenzia che Spalletti è stato bravo a riportare entusiasmo in una piazza che sembrava distrutta. Il Napoli potrà fare molto, ma è presto ancora ...L’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha parlato al ‘Il Mattino’ del Napoli e del suo allenatore Luciano Spalletti. Aronica a proposito di Spalletti: “Tanti dei meriti della posizione in classif ...