“Aiuto | questo qui muore” Tv | panico in studio | costretti a intervenire

(Di domenica 26 settembre 2021) Momenti di tensione a Tu si que vales, la "Corrida" riveduta e corretta di Canale 5 che sfida Amadeus e il suo show musicale all’Arena di Verona su Rai1. Gerry Scotti e Maria De Filippi tremano, letteralmente, per le sorti e la salute di un concorrente che si definisce cantante e contorsionista. Si comincia sulle note di una canzone di Gigi D'Alessio e dopo essere stato preso nella Scuderia, l'esibizione entra nel vivo. Gerry lo fa rinchiudere in una valigia e assiste al numero, piuttosto rischioso: "Vai Piero, chequi!". Al divertimento si sostituisce ben preso un po' di sana apprensione, che diventa ansia quando Scotti, imperterrito, decide di far lasciare il palco al suo concorrente chiuso in una valigia. La De Filippi, visibilmente preoccupata, interviene: "Ma poi non respira. Guarda, Gerry, che cade. Ma si fa male!". Le ...

