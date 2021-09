Vera Gemma al veleno contro Sonia Bruganelli 'Finiscila ...'

Leggi su cityroma

(Di sabato 25 settembre 2021) Nella serata di ieri, Venerdì 24 settembre 2021, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello vip 6. Non sono mancati sicuramente i colpi di scena ed i momenti piuttosto esilaranti. C’è stato anche un momento di confronto tra due ex fidanzati, ovvero Tommaso Eletti, che tra l’altro è stato eliminato in puntata e la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Vi ricorderete sicuramente ai tempi di Temptation Island qualche mese fa, quando i due hanno dato modo di parlare parecchio della loro storia d’amore che è stata giudicata da molti come “un amore malato“. Gf Vip 6, confronto tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti Anche ieri sera, Valentina è stata parecchio criticata ma ha potuto contare ancora una volta sul conforto della sua amica. Dopo essere entrata in casa e dopo aver avuto un confronto con Tommaso, l’ex ...