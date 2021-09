Ultime Notizie Roma del 25-09-2021 ore 17 | 10

(Di sabato 25 settembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ne andiamo in Spagna perché c’è stato un incidente durante una gara di SuperSport 300 Dan vignales pilota spagnolo di 15 anni è morto sul circuito di ieri il pilota è caduta la curva 1 venendo poi investito da altri concorrenti ragazzo è il cugino del pilota della MotoGP Maverick vignales ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace a seguito dell’incidente il re del programma di oggi è stato annullato provi dei vaccini per il ministro della Salute Roberto Speranza siamo ancora dentro la pandemia Ma i risultati della campagna di vaccinazione sono molto incoraggianti questa mattina sono 67,4 per le persone che hanno completato il ciclo 83 milioni seicentomila dosi somministrate aggiunge speranza un numero molto significativo che sta crescendo ...

Advertising

Corriere : Fauci: «L’Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo» - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%» - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Sono 357.491 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 277.508. Il tasso di posi… - Agenzia_Ansa : Sono 357.491 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 277.508. Il tasso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Sky Tg24

Sono 342 i nuovi positivi al in Campania su un totale di 18.343 test, per un indice di contagio pari all'1,86% in discesa rispetto a ieri quando si è attestato al 2,15%. I deceduti sono due. I posti ...Giuseppe Conte sbarca nuovamente a Napoli per sostenere le campagna elettorale di Gaetano Manfredi. Ma stavolta il tour elettorale del leader 5 Stelle si svolge in solitaria, senza il candidato ...La piastra per capelli è un'alleata preziosissima per moltissime donne, che la sfruttano per ottenere un liscio perfetto, per contenere il crespo, per definire la chioma o per creare boccoli e beach w ...Da New York a Milano, da Londra a Parigi, lo stile libero e glamour Lourdes Leon ha ormai conquistano il fashion system - e questo settembre all'insegna della ripartenza della moda, ne è stata la conf ...