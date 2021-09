Tutto quello che dovete sapere prima del voto tedesco (Di sabato 25 settembre 2021) Domani, dopo sedici anni, si chiuderà l’era Merkel. La Germania sarà chiamata a eleggere un nuovo Parlamento, da cui uscirà il governo che avrà il compito di traghettare oltre la stagione dominata dalla Cancelliera un Paese che oggi, sotto la spinta degli eventi storici in corso, è chiamato a pensare il suo ruolo geopolitico nei prossimi anni e le sue posizioni e aspirazioni nel contesto europeo. Il percorso di avvicinamento alla data del 26 settembre è iniziato più di anno fa (per certi versi già nel 2018, con l’annuncio di Angela Merkel di non ricandidarsi), in un contesto politico dominato da una Große Koalition tra Cdu e Spd che vedeva i socialdemocratici sempre più insofferenti e stanchi di un’alleanza che ha causato loro una grande perdita di consensi. Una situazione di cui i cristiano-democratici non hanno potuto approfittare quanto avrebbero voluto, a causa di una serie di ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) Domani, dopo sedici anni, si chiuderà l’era Merkel. La Germania sarà chiamata a eleggere un nuovo Parlamento, da cui uscirà il governo che avrà il compito di traghettare oltre la stagione dominata dalla Cancelliera un Paese che oggi, sotto la spinta degli eventi storici in corso, è chiamato a pensare il suo ruolo geopolitico nei prossimi anni e le sue posizioni e aspirazioni nel contesto europeo. Il percorso di avvicinamento alla data del 26 settembre è iniziato più di anno fa (per certi versi già nel 2018, con l’annuncio di Angela Merkel di non ricandidarsi), in un contesto politico dominato da una Große Koalition tra Cdu e Spd che vedeva i socialdemocratici sempre più insofferenti e stanchi di un’alleanza che ha causato loro una grande perdita di consensi. Una situazione di cui i cristiano-democratici non hanno potuto approfittare quanto avrebbero voluto, a causa di una serie di ...

Advertising

fattoquotidiano : Cannabis legale, tutto quello che c’è da sapere sul referendum: dalla coltivazione per uso personale alle condotte… - ladyonorato : Tutto quello che non vi dicono sulle cure domiciliari precoci per il Covid-19 (e perché lo fanno) – Hume Page - LucaBizzarri : Oggi i provini per le borse di studio al @cfagenova, la scuola di teatro danza e canto. L’energia di questi ragazzi… - venere_dirimmel : RT @6BlackWhite: Non mi sono mai piaciute le donne troppo appariscenti, quelle che mostrano di tutto, tranne quello che andrebbe veramente… - MarioDiLella : @orizzontescuola Da un lato mancano i docenti, dall'altro numero chiuso alle iscrizioni universitarie per Scienze d… -