Spezia-Milan, le formazioni ufficiali (Di sabato 25 settembre 2021) Tutto pronto per l'inizio di Spezia-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle 12.30, ecco le scelte di Thiago Motta e Pioli.formazioni ufficiali Spezia-Milan:Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Sala, Bourabia; Antiste, Maggiore, Gyasi; Nzola.Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, D. Maldini, Rebic; Giroud. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

