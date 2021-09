Spezia Milan, la gioia di Brahim Diaz: «Siamo uno per tutti e tutti per uno» (Di sabato 25 settembre 2021) Il numero 10 del Milan Brahim Diaz ha parlato al termine della partita contro lo Spezia Ai microfoni di Dazn, Brahim Diaz ha parlato dopo Spezia Milan. VITTORIA DI SOFFERENZA – «Si qui è sempre una partita complicata, loro giocano bene in casa. Noi abbiamo lottato tutti insieme e giocato bene con la palla. Sono felicissimo per tutti perché è complicato vincere qui». CRESCITA – «Io mi sento molto bene, ho fiducia in me stesso e nella squadra. Il gruppo è con me, Siamo uno per tutti e tutto per uno. Spero di fare altri gol». Brahim Diaz E TONALI – «Siamo giocatori con talento, tutta la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Il numero 10 delha parlato al termine della partita contro loAi microfoni di Dazn,ha parlato dopo. VITTORIA DI SOFFERENZA – «Si qui è sempre una partita complicata, loro giocano bene in casa. Noi abbiamo lottatoinsieme e giocato bene con la palla. Sono felicissimo perperché è complicato vincere qui». CRESCITA – «Io mi sento molto bene, ho fiducia in me stesso e nella squadra. Il gruppo è con me,uno pere tutto per uno. Spero di fare altri gol».E TONALI – «giocatori con talento, tutta la ...

AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - Andrea68702222 : @mauro_suma Mauro mandami in privato adesso la tua radiocronaca di Spezia Milan ne ho bisogno - 1889milan : RT @AntoVitiello: Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante per i r… -