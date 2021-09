Niente matrimonio per Federica Nargi e Alessandro Matri, lui non è mai stato a Mykons (Di sabato 25 settembre 2021) Nessun Matrimonio in arrivo per Federica Nargi e Alessandro Matri, è stato il calciatore a smentire il gossip. L’ex calciatore si è anche un po’ arrabbiato per l’interesse che ieri in tanti hanno rivolto nei loro confronti. Pur trattandosi di un tenero gossip Matri ha subito voluto precisare che lui a Mykons non c’è mai andato. Eppure l’indiscrezione che parlava di nozze tra Federica Nargi E Alessandro Matri raccontava di una romantica proposta proprio a Mykons. Sogno svanito per i fan della coppia, per chi immaginava che presto avrebbe visto la bellissima x velina di Striscia la notizia in abito bianco. Nessun grande evento annunciato quindi ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 settembre 2021) Nessunin arrivo per, èil calciatore a smentire il gossip. L’ex calciatore si è anche un po’ arrabbiato per l’interesse che ieri in tanti hanno rivolto nei loro confronti. Pur trattandosi di un tenero gossipha subito voluto precisare che lui anon c’è mai andato. Eppure l’indiscrezione che parlava di nozze traraccontava di una romantica proposta proprio a. Sogno svanito per i fan della coppia, per chi immaginava che presto avrebbe visto la bellissima x velina di Striscia la notizia in abito bianco. Nessun grande evento annunciato quindi ma ...

