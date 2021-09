Madonna, il primo piano è sul décolleté: le bombe sono esplosive (Di sabato 25 settembre 2021) Madonna con una scollatura davvero profonda mette in mostra un décolleté mozzafiato, le sue bombe pazzesche dominano l’inquadratura e fanno impazzire i fan Ha lasciato come sempre i suoi tantissimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 25 settembre 2021)con una scollatura davvero profonda mette in mostra unmozzafiato, le suepazzesche dominano l’inquadratura e fanno impazzire i fan Ha lasciato come sempre i suoi tantissimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

SalvoMuzzone : @FaNaTiKo10 @3dc8 Più che altro, poco prima del l'epilogo, si vede una statuetta della Madonna, come se lui ne foss… - federicacannon : E lui sarebbe stato il primo fan della coppia , così come dimostra per le coppie del gf Madonna che nervoso questo… - nomeutente0003 : RT @dracvlav: “E chi se li ricorda più” il suo astio nei confronti dei prelemi e l’adorazione verso elisabetta madonna il primo clown sempr… - dracvlav : “E chi se li ricorda più” il suo astio nei confronti dei prelemi e l’adorazione verso elisabetta madonna il primo clown sempre tu #gfvip - IramaRockstar : il primo che viene da me, e si lamenta e piange perché non ha amici, madonna le sberle che gli devo dare -