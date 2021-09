LIVE Inter-Atalanta 2-2 | Serie A calcio in DIRETTA | Dzeko non basta per la vittoria | finisce pareggio Pagelle e highlights

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Partita spettacolare che vede ilfinale dopo un rigore sbagliato da parte dell’e una rete annullata a Piccoli nel finale. 96?la partita,2-2. 94?completamente avanti alla ricerca del vantaggio. 92? Ci saranno sei minuti di recupero. 90? Fuori Barella, dentro Satriano nell’. 88? Annullato il gol a Piccoli, il pallone era uscito fuori prima del passaggio. 86? TRAVERSA di Dimarco, si resta2-2. 84? RIGORE per l’, follia di Demiral che mette il braccio sulla testa didove va a battere il pallone. 82? Ilicic chiama all’vento ...

ad_dyn 46' Inizia benissimo l'con una Dea nei primi minuti disordinata e poco attenta: vantaggio di Lautaro Martinez dopo 5 minuti in mezza rovesciata su pennellata di Barella dopo che un paio ...... Palomino interviene da dietro e lo stende: punizione pericolosa dalla destra per l'e ammonizione per il difensore dell'Atalanta 16' Malinovskyi insidia la porta di Handanovic con una ...L'Inter affronta l'Atalanta in una gara complicatissima, contro una squadra che ha riacquistato fiducia e condizione atletica ...Cronaca, tabellino e pagelle di Inter-Atalanta, sfida della sesta giornata di Serie A andata in scena allo stadio San Siro ...