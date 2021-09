L’Europa andrà a un’altra velocità rispetto al resto del mondo: quasi pronti i suoi chip per totale indipendenza (Di sabato 25 settembre 2021) L’Europa cerca di diventare indipendente nella produzione di chip con lo sviluppo di acceleratori personalizzati basati su Risc-V. Il chips Act europeo vuole rendere indipendente l’Unione così da ambire a dire la sua nel mercato dei microprocessori e dei chip in generale provando a recuperare il terreno perso in tanti anni. Il programma EPI (European Processor Initiative) ha appunto come obiettivo quello di progettare e realizzare il primo processore interamente europeo. EPI conferma di aver completato il suo primo processore: battezzato EPAC, sfrutta l’architettura (ISA, Instruction Set Architecture) RISC-V in modo da svincolare il design da qualunque multinazionale, governo e proprietà intellettuale privata. Con un paragone un po’ azzardato si potrebbe dire che RISC-V può essere pensata come ... Leggi su computermagazine (Di sabato 25 settembre 2021)cerca di diventare indipendente nella produzione dicon lo sviluppo di acceleratori personalizzati basati su Risc-V. Ils Act europeo vuole rendere indipendente l’Unione così da ambire a dire la sua nel mercato dei microprocessori e deiin generale provando a recuperare il terreno perso in tanti anni. Il programma EPI (European Processor Initiative) ha appunto come obiettivo quello di progettare e realizzare il primo processore interamente europeo. EPI conferma di aver completato il suo primo processore: battezzato EPAC, sfrutta l’architettura (ISA, Instruction Set Architecture) RISC-V in modo da svincolare il design da qualunque multinazionale, governo e proprietà intellettuale privata. Con un paragone un po’ azzardato si potrebbe dire che RISC-V può essere pensata come ...

