Lazio vs Roma | numeri | curiosità e statistiche

Leggi su footdata

(Di sabato 25 settembre 2021) Il prossimo sarà il derby della capitale numero 155 in Serie A: conducono i giallorossi con 55 vittorie, a fronte delle 39 biancocelesti – 60 pareggi completano il bilancio. Laè imbattuta negli ultimi quattro derby in Serie A giocati come squadra ospitante (2V, 2N): solo due volte nella massima serie ha evitato la sconfitta per cinque match di fila in queste sfide: nel 2000 (striscia condivisa da Zdenek Zeman e Sven-Göran Eriksson) e nel 1947. Laha vinto l’ultimo derby capitolino con il punteggio di 2-0 nel maggio scorso, e non ottiene due successi consecutivi contro i biancocelesti mantenendo la porta inviolata dalla stagione 2010/11 (2-0 sia all’andata che al ritorno). Laarriva da due pareggi di fila, l’ultima volta che ha pareggiato almeno tre gare di fila in Serie A risale al dicembre 2018 (quattro in quel ...