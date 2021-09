L’assist di Ignazio Marino a Virginia Raggi | l’ex sindaco affonda il Pd romano

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) È proprio vero che il nemico del mio nemico è mio amico, per avere certezze andare sul profilo didi Roma,ha lanciato un dardo contro il Pd servendoche garantisce ossigeno a. “Sono stato molto combattuto nel decidere se scrivere questa riflessione. Per settimane mi sono chiesto se volevo davvero espormi alle critiche che naturalmente genererà. Alla fine ho deciso di fare ancora una volta ciò che sento giusto e non quello che mi sembra più conveniente” , comincia cosìil suo lungo post in cui rimette sul tavolo tutto quello che è stato i suo rapporto con il Pdche lo fece Un post denso di ...