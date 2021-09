Fedez con i tacchi alti e Chiara Ferragni gongola: "Finalmente" (VIDEO) (Di sabato 25 settembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni sono protagonisti di foto e VIDEO diventati virali sui social, nei quali entrambi indossano scarpe Versace con tacchi alti. Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso una foto che li ritrae entrambi sui tacchi alti, prima di recarsi alla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week 2021. Lo scatto è diventato virale sui social, così come il VIDEO in cui il rapper dice "mi si stanno staccando le dita dei piedi" e sotto il quale l'influencer scrive "Finalmente è alto quanto me". Martedì 21 settembre ha preso il via la Milano Fashion Week, l'evento che ha riunito nel capoluogo lombardo alcune delle personalità più influenti del mondo della moda italiana ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021)sono protagonisti di foto ediventati virali sui social, nei quali entrambi indossano scarpe Versace conhanno condiviso una foto che li ritrae entrambi sui, prima di recarsi alla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week 2021. Lo scatto è diventato virale sui social, così come ilin cui il rapper dice "mi si stanno staccando le dita dei piedi" e sotto il quale l'influencer scrive "è alto quanto me". Martedì 21 settembre ha preso il via la Milano Fashion Week, l'evento che ha riunito nel capoluogo lombardo alcune delle personalità più influenti del mondo della moda italiana ...

