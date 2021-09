Evade dai domiciliari: 50enne tradotto in carcere (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – Ristretto ai domiciliari, aveva violato gli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria, rendendosi responsabile del reato di evasione. La puntuale refertazione di quanto rilevato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano ha fatto scattare a carico del 50enne la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite. Successivamente alla notifica dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, per l’arrestato si sono dunque aperte le porte della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – Ristretto ai, aveva violato gli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria, rendendosi responsabile del reato di evasione. La puntuale refertazione di quanto rilevato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano ha fatto scattare a carico della revoca della misura cautelare degli arresti, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite. Successivamente alla notifica dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, per l’arrestato si sono dunque aperte le porte della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** Evade dai #Domiciliari: 50enne tradotto in #Carcere ** - irpiniatimes1 : EVADE DAI DOMICILIARI: 50ENNE TRADOTTO IN CARCERE - ptvtelenostra : BAIANO, EVADE DAI DOMICILIARI: 50ENNE TRADOTTO IN CARCERE. - - bassairpinia : BAIANO (AV) - EVADE DAI DOMICILIARI: 50ENNE TRADOTTO IN CARCERE. - - resistenzasvran : Calabria: evade dai domiciliari per comprare droga, arrestato 23enne marocchino | StrettoWeb -