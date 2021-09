Covid oggi Piemonte, 215 contagi e un morto: bollettino 25 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 215 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 settembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Tasso di positività allo 0,36% su 36.696 tamponi eseguiti, di cui 31.326 antigenici. Dei 215 nuovi casi, gli asintomatici sono 122 (56,7%). Le terapie intensive occupate sono 23, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 193, 12 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 3.606 persone. Da ieri sono guarite 165 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 215 i nuovida coronavirus25in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato un. Tasso di positività allo 0,36% su 36.696 tamponi eseguiti, di cui 31.326 antigenici. Dei 215 nuovi casi, gli asintomatici sono 122 (56,7%). Le terapie intensive occupate sono 23, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 193, 12 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 3.606 persone. Da ieri sono guarite 165 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

