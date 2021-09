Covid, ecco le nuove (assurde) regole per la scuola: “Quarantena limitata ai compagni di banco” (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 sett – scuola e Covid, Quarantena ridotta e limitata solo ai compagni di banco. Un altro cambio di regole in arrivo. scuola e Covid, il problema della privacy “Senza distinzioni e discriminazioni, fermo restando ovviamente il principio di garantire il più possibile la sicurezza nelle classi”, dichiara all‘Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso commentando il rischio di ledere la privacy degli studenti nel caso in cui si contemplasse una “diversificazione” dei tempi di Quarantena in base al loro stato vaccinale. “Il ministero dell’Istruzione è tenuto a dare corso alle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, così come accade ormai dall’inizio della pandemia, ma sicuramente si pone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 sett –ridotta esolo aidi. Un altro cambio diin arrivo., il problema della privacy “Senza distinzioni e discriminazioni, fermo restando ovviamente il principio di garantire il più possibile la sicurezza nelle classi”, dichiara all‘Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso commentando il rischio di ledere la privacy degli studenti nel caso in cui si contemplasse una “diversificazione” dei tempi diin base al loro stato vaccinale. “Il ministero dell’Istruzione è tenuto a dare corso alle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, così come accade ormai dall’inizio della pandemia, ma sicuramente si pone ...

