Arriva la stangata anche sulla pasta (Di sabato 25 settembre 2021) Aumenta anche il prezzo della pasta a causa della riduzione dei raccolti di grano duro: ecco come inciderà nell'economia degli italiani Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 settembre 2021) Aumentail prezzo dellaa causa della riduzione dei raccolti di grano duro: ecco come inciderà nell'economia degli italiani

Advertising

Mauro73432329 : - canaleenergia : #carobollette Il #CdM vara #3miliardi per scongiurare i rincari I dati di Terna e le proposte di Federconsumatori - TrendOnline : In quanti pensavano che a causa della pandemia o di qualche abolizione dell'ultimo minuto potessero salvarsi. Invec… - piermolinengo : In quanti pensavano che a causa della pandemia o di qualche abolizione dell'ultimo minuto potessero salvarsi. Invec… - ApportunityIt : Bolletta luce, arriva la stangata. Ecco come risparmiare | Trend Online -