Ad Arta c' è ancora voglia d' estate | eventi prolungati sino alla metà di ottobre

(Di sabato 25 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Sauris a tutto rock, diventa il set del nuovo brano dei gemonesi The Exstore Nuovo furgone per il Soccorso alpino: servirà per gli interventi più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arta ancora

Friuli Oggi

... adTerme e in Carnia la stagione estiva si prolunga, anche grazie a nuove proposte elaborate dal Consorzio turistico Benessere Alpino. "Nei weekend gli hotel registranoun'occupazione al ...... adTerme e in Carnia la stagione estiva si prolunga, anche grazie a nuove proposte elaborate dal Consorzio Turistico Benessere Alpino. 'Nei weekend gli hotel registranoun'occupazione al ...“L’essere il soggetto attuatore di Abruzzo regione del benessere, rappresenta per l’Arta uno spartiacque: questa agenzia, da sempre eccellenza nelle attività di controllo ambientale, non punterà più s ...PESCARA – “L’essere il soggetto attuatore di Abruzzo regione del benessere, rappresenta per l’Arta uno spartiacque: questa agenzia, da sempre eccellenza nelle attività di controllo ambientale, non pun ...