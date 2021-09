Trattativa Stato-mafia, fatto a pezzi il teorema Ingroia ma lui non ci sta: “I colletti bianchi…” (Di venerdì 24 settembre 2021) I giudici hanno fatto a pezzi il suo teorema ma Antonino Ingroia, inventore della ipotesi giudiziaria sulla cosiddetta “Trattativa Stato-mafia”, pur amareggiato per lo schiaffo rimediato, non ci sta. E insiste cercando il cavillo a cui aggrapparsi disperatamente. Dice al fatto Quotidiano che, ovviamente, gli tiene bordone con il suo giustizialismo a prova di cannonate, di non essere “sorpreso” di come sono andate le cose “perché c’era stata già l’assoluzione dell’ex-ministro Calogero Mannino. Ci poteva stare quindi una riforma parziale della sentenza ma, nella mia previsione, non mi aspettavo che venissero assolti tutti i colletti bianchi“. Lì chiama propri così, “colletti bianchi”. Come se una sentenza di assoluzione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) I giudici hannoil suoma Antonino, inventore della ipotesi giudiziaria sulla cosiddetta “”, pur amareggiato per lo schiaffo rimediato, non ci sta. E insiste cercando il cavillo a cui aggrapparsi disperatamente. Dice alQuotidiano che, ovviamente, gli tiene bordone con il suo giustizialismo a prova di cannonate, di non essere “sorpreso” di come sono andate le cose “perché c’era stata già l’assoluzione dell’ex-ministro Calogero Mannino. Ci poteva stare quindi una riforma parziale della sentenza ma, nella mia previsione, non mi aspettavo che venissero assolti tutti ibianchi“. Lì chiama propri così, “bianchi”. Come se una sentenza di assoluzione ...

Advertising

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - riotta : Trattativa Stato-Mafia non innesca condanne. Tutti assolti. Anni di bailamme e linciaggi ad personam in naftalina.… - domenicodeluchi : @domenico_morace @andreapurgatori @repubblica La ringrazio per la ricca documentazione che mi ha suggerito. La legg… - saulcaia : “Ci fu l’intimidazione, ma i colletti bianchi l’hanno fatta franca”. L'intervista all'ex #magistrato di #Palermo An… -