Trattativa Stato-mafia, assolti Marcello Dell'Utri e i carabinieri nel processo d'appello (Di venerdì 24 settembre 2021) I giudici di Palermo nel processo sulla Trattativa Stato-mafia ha assolto l'ex senatore Dell'Utri e gli ex ufficiali Mori, De Donno e gli altri accusati per la "stagione delle bombe del 1992 e 1993, che colpì magistrati, giornalisti e politici italiani. Nella Trattativa Stato-mafia la Corte d'Assise d'appello di Palermo ha assolto gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e perchè il "fatto non costituisce reato", mentre viene assolto il senatore Marcello Dell'Utri la sentenza afferma che "non ha commesso il fatto". Si discolpa proprio Dell'Utri durante la trasmissione "Porta a Porta" di Bruno Vespa, affermando che le accuse erano infondati.

