Tom Felton, malore per il Draco Malfoy di Harry Potter durante un torneo di golf (Di venerdì 24 settembre 2021) Paura per l'attore di : ieri sera, il personaggio di Draco Malfoy nella celebre saga del mago di Hogwarts, ha avuto un malore durante una partita di golf tra star (a cui sta partecipando anche ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) Paura per l'attore di : ieri sera, il personaggio dinella celebre saga del mago di Hogwarts, ha avuto ununa partita ditra star (a cui sta partecipando anche ...

Advertising

ciakmag : Tanti auguri a #TomFelton dopo il malore subito al #CelebrityMatch della #RyderCup di golf - iamanxiious : raga oddio ma quand'è che ha avuto un'attacco di cuore Tom Felton? - louisxsvn : in che senso tom Felton si è sentito male ma che è successo - MariParacchini : Che Tom Felton non faccia il simpatico eh, oggi - rebeccalandi88 : Tom Felton, malore per il Draco Malfoy di Harry Potter durante un torneo di golf -