Test salivari molecolari finalmente riconosciuti dal ministero, ma ministro e tecnici sono dubbiosi (Di venerdì 24 settembre 2021) finalmente abbiamo un'alternativa all'odioso – e doloroso – bastoncino che, nell'ambito del Test anti-Covid – ci viene infilato dentro la narice, 'ravanando' senza delicatezza. Stamane infatti Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ha firmato una circolare dove si legge che, "nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 in ambito scolastico, per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di monitoraggio, in operatori sanitari e socio-sanitari nel conTesto degli screening programmati in ambito lavorativo o in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in Rsa, disabili, persone con disturbi dello spettro ...

