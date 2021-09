Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #roma, incendiate auto, scooter e cassonetti a San Giovanni: arrestati due piromani - leggoit : #roma, incendiate auto, scooter e cassonetti a San Giovanni: arrestati due piromani -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendiate

Fermati adagli agenti della polizia i tre piromani che, in diversi episodi, hanno dato fuoco a 2 auto, 15 scooter e almeno 7 cassonetti . Il primo grave episodio è avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 ...I carabinieri di Ciampino sono intervenuti ieri sera verso le 22 per alcune auto in fiamme: 3 i veicoli incendiati a via Col di Lana e via Isonzo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Sulla vicenda ...(AGR) La Polizia di Stato, grazie ad un lavoro tanto rapido quanto certosino, ha fermato 3 piromani che, in diversi episodi, avevano incendiato nelle notti precedenti 2 auto, 15 scooter ed almeno 7 ca ...Fermati a Roma dagli agenti della polizia i tre piromani che, in diversi episodi, hanno dato fuoco a 2 auto, 15 scooter e almeno 7 cassonetti. Il primo grave episodio è avvenuto nella ...