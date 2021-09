Rifiuti elettronici, la Commissione Europea avanza una proposta per ridurli: si comincerà dai caricabatterie (Di venerdì 24 settembre 2021) Ogni anno, il numero di Rifiuti elettronici è in continua crescita e solo una piccola percentuale viene riciclata. La Commissione Europea ha deciso di avanzare una proposta per affrontare questo problema alla base, muovendosi nella direzione di una riduzione dei Rifiuti. I primi a finire sotto la lente di ingrandimento sono i caricabatterie. caricabatterie universale per ridurre i Rifiuti elettronici Nella nuova proposta avanzata dalla Commissione Europea per combattere la crescita dei Rifiuti elettronici c’è l’introduzione di un caricatore universale USB-C per tutti i dispositivi. Dovrà essere ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Ogni anno, il numero diè in continua crescita e solo una piccola percentuale viene riciclata. Laha deciso dire unaper affrontare questo problema alla base, muovendosi nella direzione di una riduzione dei. I primi a finire sotto la lente di ingrandimento sono iuniversale per ridurre iNella nuovata dallaper combattere la crescita deic’è l’introduzione di un caricatore universale USB-C per tutti i dispositivi. Dovrà essere ...

