Ostia, incidente tra moto e bici in via Chiaraluce: due feriti gravi (Di venerdì 24 settembre 2021) incidente tra una moto e una bici a Ostia, in via Tancredi Chiaraluce. Due persone sono rimaste ferite in modo grave. Oggi, intorno alle 15.30 una moto modello Yamaha Xp 500 e bici mountain bike si sono scontrate. A bordo della motocicletta c'era un ragazzo di 23 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Mentre alla guida della bicicletta si trovava un uomo di 57 anni, trasportato anche lui in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Sono tuttora in corso accertamenti delle pattuglie del gruppo X Mare della Polizia Locale per ricostruire come è avvenuto esattamente l'incidente. Leggi anche: Ostia Antica, tremendo incidente su viale dei ...

