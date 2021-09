Milano, rapine seriali in farmacia: arrestati un 39enne e un 37enne che terrorizzavano la città, caccia al terzo complice (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono accusati di aver commesso 11 rapine in farmacie ed altri esercizi commerciali di Milano, nonché di ricettazione in concorso di un motorino rubato , utilizzato dai due per portarle a termine. Sono ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono accusati di aver commesso 11in farmacie ed altri esercizi commerciali di, nonché di ricettazione in concorso di un motorino rubato , utilizzato dai due per portarle a termine. Sono ...

Advertising

Yogaolic : #Milano, 11 farmacie rapinate con minacce e armi da taglio: arrestati Video - Yogaolic : #Milano Rapine a ripetizione tra Corvetto e Città Studi, banditi incastrati da un sacchetto bianco - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Rapine seriali nelle farmacie: Si fingevano clienti per poi minacciare il titolare con un coltello e farsi mettere i s… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Rapine seriali nelle farmacie: Si fingevano clienti per poi minacciare il titolare con un coltello e farsi mettere i s… - magdulka64 : RT @chilhavistorai3: Rapine seriali nelle farmacie: Si fingevano clienti per poi minacciare il titolare con un coltello e farsi mettere i s… -