Messina: pastificio bio fantasma e fatture false per 21 mln di euro, undici indagati (2) (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - Più in particolare, le indagini degli specialisti economico-finanziari della Tenenza di Patti hanno evidenziato, a valle di complessi accertamenti contabili e riscontri sul campo, come i rapporti economici risultassero connotati da "evidenti profili di anomalia": opere edili mai realizzate, falsi preventivi di spesa, macchinari mai acquistati, "il tutto costruito per indurre in errore gli istituti di credito eroganti", dicono le Fiamme gialle. Solo sulla carta i quattro progetti d'investimento, per un importo totale pari a oltre un milione di euro, avrebbero dovuto essere destinati alla realizzazione di pasta bio di elevata qualità, prevedendo anche la ristrutturazione, poi rivelatasi fantasma, di un opificio industriale in provincia di Enna, prevedendo la digitalizzazione dell'azienda e l'introduzione di sofisticati e moderni macchinari, ... Leggi su liberoquotidiano

