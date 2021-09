(Di venerdì 24 settembre 2021) Stasera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip si affronterà nuovamente l’affaireSorge –Antinolfi, parola diche ha fatto unoad un passo dalla puntata del venerdì in onda su Canale 5.fa unosu: lainchiacchierando con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MarcoNeri1987 : #gfvip classifica preferito dal 21/09-24/09 1)Sophiè codegoni 85% +1 2)Solei Sorge 73% +1 3)Francesca Cipriani 62%… - blogtivvu : Manila Nazzaro fa uno spoiler su Soleil e Gianmaria: la strana richiesta in confessionale - hopeangel365 : #GFVIP ????? Tutti contro Soleil Sorge? #Manila #Nazzaro la difende a muso duro! ?????? - PA_OLO__ : Dite quello che volete, ma Manila Nazzaro è lontana anni luce dall'essere la Stefania Orlando di quest'edizione #GfVip #SoVip - basicbitcx : RT @tsunamidieci: MANILA NAZZARO ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

, che in quel momento stava ascoltando il suo sfogo, è così intervenuta emozionandosi. ' Saresti un padre perfetto grazie alla tua grande sensibilità ', ha dichiarato l'ex Miss Italia. ...A fare eco a Jessica, ci ha pensato, che si è scagliata contro Tommaso Eletti. Miriana Trevisan contro Soleil A gettare ulteriori ombre su Soleil Sorge ci ha pensato anche Miriana ...Le sorelle Selassiè, durante un confronto avvenuto nella casa del "GF Vip", rivelano di voler evitare lo scontro contro Soleil per non perdere consensi dai telespettatori.Manila Nazzaro fa uno spoiler su Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: la strana richiesta nel confessionale del Grande Fratello Vip.