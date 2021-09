Maignan e la battaglia (persa) al razzismo, la fine dei giochi Preziosi – Check Out (Di venerdì 24 settembre 2021) Da Maignan e il problema razzismo alla cessione del Genoa nelle Top 5 news della settimana a cura della redazione di Calcio News 24 Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica. Puntata con toni di amarezza per l’ennesima vicenda razzismo che ha coinvolto il portiere del Milan Maignan, ma che conserva la consueta dote di ironia e sarcasmo dibattendo la cessione del Genoa da parte di Preziosi, i primi diverbi Messi-Pochettino, piuttosto che le “bombette” di Marchisio sulla sua Juve. E senza dimenticare il nuovo eroe sbarcato in città: l’agente segreto Paul Dal Pine… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Dae il problemaalla cessione del Genoa nelle Top 5 news della settimana a cura della redazione di Calcio News 24 Torna come ogni venerdì l’appuntamento conOut – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica. Puntata con toni di amarezza per l’ennesima vicendache ha coinvolto il portiere del Milan, ma che conserva la consueta dote di ironia e sarcasmo dibattendo la cessione del Genoa da parte di, i primi diverbi Messi-Pochettino, piuttosto che le “bombette” di Marchisio sulla sua Juve. E senza dimenticare il nuovo eroe sbarcato in città: l’agente segreto Paul Dal Pine… L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

serieAnews_com : ?Romelu #Lukaku impegnato nella battaglia contro il razzismo: 'Così non va bene, bisogna agire. Bisogna prendere po… - DanieleStampeg2 : RT @StorieSilenti: Fino a quando potremo utilizzare la nostra voce per cambiare le cose, lo faremo. Con questa piccola denuncia abbiamo vin… - StorieSilenti : Fino a quando potremo utilizzare la nostra voce per cambiare le cose, lo faremo. Con questa piccola denuncia abbiam… - william_dampare : @mmseize @acmilan Grande M. Maignan. Siamo con te in questa battaglia contro il razzismo. Il problema è che le auto… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #Maignan dopo i #corirazzisti: 'Non sono vittima, sono nero e orgoglioso' In questa battaglia: 'bisogna essere più numeros… -