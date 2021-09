Le migliori friggitrici ad aria economiche

Leggi su cityroma

(Di venerdì 24 settembre 2021) A qualche mese di distanza dalla nostra prima selezione di modelli di ogni ordine e categoria, abbiamo deciso di tornare sul tema “caldo” delleade abbiamo scelto cinque modelli economici, dal prezzo sotto i 100 euro, per chi ha poco budget o vuole provare questo sistema di cottura senza olio senza spendere troppo. Questi fornetti simulano l’immersione del cibo in olio attraverso la circolazione del calore diffuso nella camera di cottura per ottenere un risultato asciutto e croccante senza unto, senza largo uso di grassi e senza produrre cattivi odori. Ariete 4615 (Foto: Ariete)La colorata e compatta Ariete 4615 Airy Frier Mini è una friggitrice adda 1000 watt di potenza, con un contenitore interno da 2 litri (quanto basta per circa 400 grammi di patatine fritte), temperatura fino a 200 gradi e parti removibili ...