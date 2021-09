La Pre-Cop26 di Milano è un’occasione per cambiare rotta sull’ambiente (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli oltre 20 scienziati provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte alla realizzazione della ricerca “Early onset of industrial-era warming across the oceans and continents” pubblicata alcuni anni fa dalla rivista Nature, hanno messo a segno un’importantissima scoperta riguardo al cambiamento climatico, provando che il riscaldamento degli oceani è iniziato a metà del 19° secolo, intorno al 1830, contemporaneamente al riscaldamento dell’emisfero settentrionale del globo terrestre. Dire che il 1830 è la data di inizio del fenomeno del riscaldamento globale equivale a comprovare che questo processo è iniziato prima di quanto pensiamo e circa mezzo secolo prima delle prime rilevazioni scientifiche che sono state effettuate con una strumentazione adeguata. «Lo studio ha rilevato che il riscaldamento è iniziato durante le prime fasi della rivoluzione industriale ed è rilevabile per ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli oltre 20 scienziati provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte alla realizzazione della ricerca “Early onset of industrial-era warming across the oceans and continents” pubblicata alcuni anni fa dalla rivista Nature, hanno messo a segno un’importantissima scoperta riguardo al cambiamento climatico, provando che il riscaldamento degli oceani è iniziato a metà del 19° secolo, intorno al 1830, contemporaneamente al riscaldamento dell’emisfero settentrionale del globo terrestre. Dire che il 1830 è la data di inizio del fenomeno del riscaldamento globale equivale a comprovare che questo processo è iniziato prima di quanto pensiamo e circa mezzo secolo prima delle prime rilevazioni scientifiche che sono state effettuate con una strumentazione adeguata. «Lo studio ha rilevato che il riscaldamento è iniziato durante le prime fasi della rivoluzione industriale ed è rilevabile per ...

