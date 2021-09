Istat | fiducia consumatori settembre ai massimi da 23 anni

Advertising

matteorenzi : Con Draghi al posto di Conte l’Italia che lavora e produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati ISTAT di ieri, le i… - serenel14278447 : La fiducia dei consumatori è ai massimi da 23 anni - ConsumForum : RT @RaiNews: L'indice di fiducia dei consumatori è al top dal gennaio 1998, inizio della serie storica #Istat - bizcommunityit : Coronavirus ultime notizie. Istat: indice fiducia consumatori sale a 119,6 a settembre, mai così ... - RaiNews : L'indice di fiducia dei consumatori è al top dal gennaio 1998, inizio della serie storica #Istat -

Ultime Notizie dalla rete : Istat fiducia

... 2 milioni in meno di prestazioni indifferibili ( - 7% -); 1,3 milioni di ricoveri in meno ( -... Riccardo Grassi - sono cresciute l'attenzione con cui si guarda alla propria salute e la...... 2 milioni in meno di prestazioni indifferibili ( - 7% -); 1,3 milioni di ricoveri in meno ( -... SWG:inalterata nei medicinali. Conoscenza superficiale e troppe zone "grigie" sui generici ...A settembre 2021 si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 116,2 a 119,6) mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese (condizionato dai settori manifatt ...L'indice del clima di fiducia a settembre 2021 è stimato dall'Istat in aumento per quanto riguarda i consumatori , passando da 116,2 a un ben più deciso 119,6, mentre il clima di fiducia delle impres ...