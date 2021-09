Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare la casa del GF Vip | ecco quando

(Di venerdì 24 settembre 2021) La decisione diNon sono giornate facili le ultime per. Come sappiamo all’interno delladel Grande Fratello Vip 6 l’imprenditore ha ritrovato Soleil Sorge, sua ex fidanzata. Tuttavia se era sembrato che tra i due non ci fossero tensioni e che fossero intenzionati a rimanere amici, negli ultimi giorni le L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Gianmaria Antinolfi svela quando abbandonerà il GF Vip: “Basta ho deciso” - #Gianmaria #Antinolfi #svela #quando - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi svela quando abbandonerà il GF Vip: “Basta ho deciso” - #Gianmaria #Antinolfi #svela #quando… - StraNotizie : Gianmaria Antinolfi svela quando abbandonerà il GF Vip: “Basta ho deciso” - danitrash77 : mi dispiace dirlo ma se Soleil dice che Gianmaria è stato uno stalker nei suoi confronti (e non sappiamo se è vero)… - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare il GF Vip: svelato il giorno in cui lascerà il reality - #Gianmaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Gossip Fanpage

A meno di due settimane dall'inizio del GF Vip ,ha intenzione di abbandonare il reality. L'imprenditore napoletano, a quanto pare, avrebbe già esaurito tutti gli argomenti nella Casa e sarebbe pronto a fare ritorno alla sua vita ...L'opinionista infatti ha demolitoper il suo video di presentazione dove ha parlato delle sue ex famose, ma di sicuro anche su indicazione degli autori. Tornando a Casalino, su ...Proprio non ce la fa Gianmaria Antinolfi a stare nella casa del Grande Fratello VIP 6 dopo quello che è successo con Soleil Sorge. Sapeva che avrebbe incontrato la sua ex, sapeva che non sarebbe stato ...Gianmaria Antinolfi sbotta: lo sfogo contro Soleil Sorge con la concorrente Sophie Codegoni, in cui racconta la sua verità dei fatti ...