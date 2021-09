Fridays for Future, il primo sciopero nazionale dopo la pandemia: “La transizione ecologica non pesi sui cittadini, deve pagare chi inquina” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Siamo ormai arrivati a un bivio per il nostro futuro, quindi vogliamo e abbiamo il dovere di manifestare”. dopo quasi un anno di lontananza, i Fridays for Future tornano nelle piazze e nelle strade di tutta Italia per dare voce all’emergenza climatica. I raduni di oggi – a Milano, Roma, Torino, Firenze e altre città – inaugureranno un “autunno caldo” di scioperi ed eventi, in vista della Cop 26 di Glascow – la conferenza delle Nazioni Unite sul clima – e dei suoi prenegoziati, che inizieranno settimana prossima a Milano. “Sarà un’occasione da non perdere – afferma Martina Comparelli, una dei cinque portavoce nazionali del movimento – Adesso siamo tutti più coscienti e dobbiamo condurre la politica verso un mondo diverso”. “Ci aspettiamo uno sciopero più grande rispetto a quelli dei mesi passati, in cui il pensiero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) “Siamo ormai arrivati a un bivio per il nostro futuro, quindi vogliamo e abbiamo il dovere di manifestare”.quasi un anno di lontananza, ifortornano nelle piazze e nelle strade di tutta Italia per dare voce all’emergenza climatica. I raduni di oggi – a Milano, Roma, Torino, Firenze e altre città – inaugureranno un “autunno caldo” di scioperi ed eventi, in vista della Cop 26 di Glascow – la conferenza delle Nazioni Unite sul clima – e dei suoi prenegoziati, che inizieranno settimana prossima a Milano. “Sarà un’occasione da non perdere – afferma Martina Comparelli, una dei cinque portavoce nazionali del movimento – Adesso siamo tutti più coscienti e dobbiamo condurre la politica verso un mondo diverso”. “Ci aspettiamo unopiù grande rispetto a quelli dei mesi passati, in cui il pensiero ...

